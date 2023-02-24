Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ile Umut'u meğer gerçek hayatta... Görenler şaşkına döndü 10 yıl önce evlenmişti, Serkan Tınmaz ile Ceren Karakoç...
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ile Umut'u meğer gerçek hayatta... Görenler şaşkına döndü 10 yıl önce evlenmişti, Serkan Tınmaz ile Ceren Karakoç'un özel hayatı merak konusu oldu. 16 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Serkan Tınmaz ile 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ceren Yalazoğlu Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizisi ile dikkat çekiyor. Birbirlerine hissettikleri sevgi ile dizide dikkat çeken karakterler arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ile Umut'u meğer gerçek hayatta da çok samimiymiş...
24.02.2023 10:34 - Son Güncelleme: 24.02.2023 10:53
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ile Umut'u meğer gerçek hayatta... Görenler şaşkına döndü 10 yıl önce evlenmişti, Serkan Tınmaz ile Ceren Karakoç sosyal medya gündeminde.
Biri Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı, diğeri ise Umut'u... Onların birbirlerine hissettikleri duygu izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Osman Karakoç ile evlenen Ceren Karakoç'un eşini görenler şaştı kaldı.
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç ve eşinin fotoğraflarının yanı sıra bir şaşkınlık daha yaşadı sosyal medya kullanıcıları...