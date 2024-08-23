Tası tarağı toplayıp İsviçre’ye yerleşmişti! 51 yaşındaki Seher Dilovan'dan kötü haber! Gözyaşları içinde dua istedi

Uzun zaman önce İsviçre'de kendine yeni bir hayat kuran Seher Dilovan, Cenevre'de bahçe içinde bir villaya yerleşmişti. Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi. Ameliyat olacağını söyleyen Dilovan, gözyaşları içinde sevenlerinden dua istedi.
Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, uzun bir süre önce İsviçre'ye yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurmuştu.
Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan 51 yaşındaki ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.
Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde bir villada yaşayan şarkıcı, gözyaşları içinde ameliyat olacağını söyleyip sevenlerinden dua istedi.