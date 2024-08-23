Postacı’nın yıldızları Fatma Girik ile Kemal Sunal arasında şaşırtan gerçek! Meğer rol arkadaşı Yeşilçam yıldızının kardeşiymiş...

Yeşilçam'ın iki efsane ismi Fatma Girik ile Kemal Sunal, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği Postacı filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü üstlendiği Kılıbık filminde Fatma Girik'in kardeşiyle kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı. Bakın Fatma Girik'in kardeşi kimmiş...
Rol aldıkları filmler ve başarılı performanslarıyla Türk sinema tarihine adlarını altın harflerle yazdıran Fatma Girik ve Kemal Sunal; Japon İşi, Kanlı Nigar, Postacı gibi filmlerle hafızlara kazındı.
Yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği Postacı filmiyle bir kez daha adlarından söz ettiren merhum sanatçıların hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Fatma Girik'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.