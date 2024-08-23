Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu! Peker Açıkalın'ın son hali şaşkına çevirdi! Doktoruyla kamera karşısına geçti

2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı Gaffur karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Peker Açıkalın'ın geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Peker Açıkalın'dan açıklama geldi. Doktoruyla kamera karşısına geçen oyuncu, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakteri ile Türk halkının sevgisini kazanan Peker Açıkalın, bir dönem sağlık sorunları ile gündeme gelmişti.
Avrupa Yakası dışında Hababam Sınıfı, Maskeli Beşler, Türkler Çıldırmış Olmalı, Ekmek Teknesi, Yahşi Cazibe gibi sevilen yapımlarda da rol alan Peker Açıkalın 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönerek yürekleri ağızlara getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde oynadığı her rolün hakkını başarıyla veren oyuncunun beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edildi.