20’likler yanında hikaye! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle büyüledi! Tarık Akan’ın biricik partneriydi...

Yaban filmi ile Yeşilçam'a hızlı bir giriş yapan ve özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, son haliyle gündeme geldi. Dillere destan güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Son haliyle sosyal medyayı sallayan Yeşilçam yıldızı için "Hala çok güzel", "Yeşilçam'ın en güzel kadını", "Yaş almış ama yaşlanmamış" yorumları yapıldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...