20’likler yanında hikaye! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu son haliyle büyüledi! Tarık Akan’ın biricik partneriydi...

Yaban filmi ile Yeşilçam'a hızlı bir giriş yapan ve özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, son haliyle gündeme geldi. Dillere destan güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Bubikoğlu, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Son haliyle sosyal medyayı sallayan Yeşilçam yıldızı için "Hala çok güzel", "Yeşilçam'ın en güzel kadını", "Yaş almış ama yaşlanmamış" yorumları yapıldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti ve hemen ardından oyunculuk kariyerine başladı.
Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü üstlenen Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'a hızlı bir giriş yaptı.
Yaz Bekarı, Üç Kağıtçılar, Gırgıriye, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Alev Alev gibi yapımlarla hafızlara kazınan oyuncu özellikle Tarık akan ile başrolü üstlendiği filmleriyle büyük beğeni topladı.