Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kızı Lalin’e bakın! Annesinin ayakkabılarına göz koydu! Sinem Kobal şaşıp kaldı...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022'de ise Leyla'ya kavuşan oyuncu, son dönemlerde sosyal medya hesabında kızlarına sık sık yer verdi. Kobal şimdi ise ilk göz ağrısı Lalin'in topuklu ayakkabılarını denediği anları paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kobal'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
2016 yılında Ayvalık'ta sade bir törenle dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, oyuncu, son dönemlerde Instagram hesabında kızlarına sık sık yer verdi.
Kobal şimdi ise ilk göz ağrısı Lalin'in topuklu ayakkabılarını denediği anları paylaştı. Giyinme odasından paylaşım yapan Kobal, paylaşımına düştüğü notlarla şaşkınlığını dile getirdi.