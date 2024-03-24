Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kızı Lalin’e bakın! Annesinin ayakkabılarına göz koydu! Sinem Kobal şaşıp kaldı...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022'de ise Leyla'ya kavuşan oyuncu, son dönemlerde sosyal medya hesabında kızlarına sık sık yer verdi. Kobal şimdi ise ilk göz ağrısı Lalin'in topuklu ayakkabılarını denediği anları paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kobal'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.