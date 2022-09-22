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Haberler Magazin Tarkan şimdi de İstanbul'da 'cukka'layacak! Ekrem İmamoğlu'ndan 29 Ekim için Tarkan'a konser teklifi

Tarkan şimdi de İstanbul'da 'cukka'layacak! Ekrem İmamoğlu'ndan 29 Ekim için Tarkan'a konser teklifi

Tarkan, 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahneye çıkmak için 8 milyon lira gibi astronomik bir ücret almasına rağmen Tunç Soyer tarafından "Yüce gönüllü" ilan edilmişti. Tarkan'a bu kez İstanbul'un CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çık" diye teklif götürdüğü iddia ediliyor.

22.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 22.09.2022 09:47
Tarkan şimdi de İstanbul’da ’cukka’layacak! Ekrem İmamoğlu’ndan 29 Ekim için Tarkan’a konser teklifi

Sabah gazetesinden Ömer Kahraman'ın haberi şu şekilde: CHP'li belediyeler, söğüşlenmeye doymuyor! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, Tarkan'la anlaşmıştı.

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Tarkan şimdi de İstanbul’da ’cukka’layacak! Ekrem İmamoğlu’ndan 29 Ekim için Tarkan’a konser teklifi

Önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş istemiyor" diyen Soyer, iki gün sonra "Sadece kaşe ücreti alacak" diye kıvırmıştı.

Tarkan şimdi de İstanbul’da ’cukka’layacak! Ekrem İmamoğlu’ndan 29 Ekim için Tarkan’a konser teklifi

Ancak Tarkan'ın konser için 8 milyon lira aldığını ortaya çıkarmıştı.

Tarkan şimdi de İstanbul’da ’cukka’layacak! Ekrem İmamoğlu’ndan 29 Ekim için Tarkan’a konser teklifi

KASALAR TARKAN'A TESLİM
Ancak bu fahiş ücret, hizmet yerine şovu seven CHP'li belediyeler tarafından çok astronomik bulunmamışa benziyor.

Tarkan şimdi de İstanbul’da ’cukka’layacak! Ekrem İmamoğlu’ndan 29 Ekim için Tarkan’a konser teklifi

İddialara göre Tarkan için bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi devrede!

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