Tarkan şimdi de İstanbul'da 'cukka'layacak! Ekrem İmamoğlu'ndan 29 Ekim için Tarkan'a konser teklifi
Tarkan, 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahneye çıkmak için 8 milyon lira gibi astronomik bir ücret almasına rağmen Tunç Soyer tarafından "Yüce gönüllü" ilan edilmişti. Tarkan'a bu kez İstanbul'un CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çık" diye teklif götürdüğü iddia ediliyor.
22.09.2022 09:22 - Son Güncelleme: 22.09.2022 09:47
Sabah gazetesinden Ömer Kahraman'ın haberi şu şekilde: CHP'li belediyeler, söğüşlenmeye doymuyor! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, Tarkan'la anlaşmıştı.