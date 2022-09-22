Bez Bebek’in Pompi’sinin son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Ortalığı sallayan Elif Ceren Balıkçı'yı görenler: "Çıtı pıtı hanım hanımcık"

Hayatımıza ilk 2008'de Kayıp Prenses dizisiyle girmiş Nil karakteri ile tanınmıştı… 2010 yılında Bez Bebek ile tekrar dizilerde gördük. Yaramaz ve aklı hep kötülüğe çalışan Özge ile aşırı yakın olup yine oyunculuğunu konuşturmuştu.