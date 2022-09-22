Bez Bebek’in Pompi’sinin son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Ortalığı sallayan Elif Ceren Balıkçı'yı görenler: "Çıtı pıtı hanım hanımcık"
Bez Bebek'in Pompi'sinin son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Ortalığı sallayan Elif Ceren Balıkçı'yı görenler, "Çıtı pıtı hanım hanımcık" , "Çok güzelsin" yorumları yaptı. 2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı da onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Elif Ceren Balıkçı şimdilerde güzelliğiyle adından söz ettiriyor. İşte Elif Ceren Balıkçı'nın son hali...
ÇITI PITI, HANIM HANIMCIK"
Bez Bebek'in Pompi'sinin son haline bakın o şimdi 23 yaşında! Ortalığı sallayan Elif Ceren Balıkçı'yı görenler, "Çıtı pıtı hanım hanımcık" yorumları yapıyor.
Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'nın özellikle kötü karakterlerdeki başarılı oyunculuğu dikkat çekiyordu. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanımıştık ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı.
Hayatımıza ilk 2008'de Kayıp Prenses dizisiyle girmiş Nil karakteri ile tanınmıştı… 2010 yılında Bez Bebek ile tekrar dizilerde gördük. Yaramaz ve aklı hep kötülüğe çalışan Özge ile aşırı yakın olup yine oyunculuğunu konuşturmuştu.
Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Küçük yaşlardan beri ekranlarda olan Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
İşte başta Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...