Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da ünlü bir oyuncu! Anne-kız olduklarını ilk kez duyan inanamadı! Ercan Kesal’ın partneri...
Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da ünlü bir oyuncu! ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Aldatmak dizisi ile setlere geri dönen Vahide Perçin'in hayatı merak edildi. Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizide bastığı yeri titreten, katı, kuralcı Güzide Yenersoy karakterini canlandıran oyuncunun özellikle hayatı merak edildi. Perçin'in Altan Gördüm ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı. Perçin'in, kendisi gibi oyuncu olan kızıyla aynı yapımda rol aldığı da ortaya çıktı. İkili için "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumu yapıldı. İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı...
22.09.2022 01:41 - Son Güncelleme: 22.09.2022 01:41
Perçin'in Altan Gördüm ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaştı kaldı.