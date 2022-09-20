Tarık Ünlüoğlu efsanesi Testere Necmi’nin annesiydi... Kurtlar Vadisi’ne damga vuran Başak Özel sahnesi: “Geçmişi çok hüzünlüymüş”
Kadrosunda; Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, bugün acı bir haberle tekrar gündem oldu. Dizide Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Testere Necmi'nin annesi rolünü üstlenen Başak Özel, vefat etti. Bunun üzerine ünlü oyuncunun özel ve sanat hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel'in Kurtlar Vadisi'ndeki intikam sahnesi ise sosyal medyaya damga vurdu. O anlar izleyicilerin yüreğini yakarken binlerce yorum aldı. İşte o sahne...
20.09.2022 19:44 - Son Güncelleme: 20.09.2022 20:53
Aksiyon, dram ve politik türündeki Kurtlar Vadisi, hem konusu hem de başarılı oyuncu kadrosu ile yıllarca adından söz ettirmeyi başardı.
Kadrosunda; Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uğur gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, bugün ise acı bir haberle gündem oldu.
Dizide Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Testere Necmi'nin annesi rolünü üstlenen Başak Özel, vefat etti.
51 yaşında yaşamını yitiren Başak Özel'in acı haberi Oyucular Sendikası tarafından "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" sözleriyle duyuruldu.