32'lik Yüsra Geyik çok cesur! Öyle paylaşımlar yaptı ki! Hem formunun sırrını hem de ortalığı ateşe verdi! Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi...
Kadrosunda Özgür Ozan, Zafer Ergin, Oya Okar'ın yer aldığı Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban (Zeliş) karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. O paylaşımlarına yenilerini ekleyen ünlü oyuncu, sosyal medyayı salladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen Geyik, spor salonunda yaptığı paylaşımlarla hem formunun sırrını hem de ortalığı ateşe verdi. İşte o paylaşımlar...
20.09.2022 18:34 - Son Güncelleme: 20.09.2022 18:57
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, önce boks yaparken ardından ise spor salonunda verdiği pozları yayınladı.