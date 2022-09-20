6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmışlardı! Aile Arasında’nın Solmaz’ı Demet Evgar’ın eşi bakın kim! Meğer kızının babası...
6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmışlardı! Sayısız projede yer alan güzel oyuncu Demet Evgar, kadrosunda; Gülse Birsel, Engin Günaydın, Ayta Sözeri ve Su Kutlu gibi isimlerin yer aldığı Aile Arasında filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Solmaz karakterini canlandıran Demet Evgar'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Demet Evgar'ın gözünden sakındığı eşi kimmiş...
20.09.2022 21:48 - Son Güncelleme: 20.09.2022 21:48
Ünlü oyuncu Demet Evgar, Aile Arasında filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Performansıyla dikkat çeken Evgar'ın özellikle özel hayatı araştırılarak "Demet Evgar kiminle evli?" sorusunun yanıtı aratıldı.