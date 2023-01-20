Tarık Pabuççuoğlu 29 yıllık eşi Gülgün Akansu'ya ihanet etmişti... 'Hiç pişman değilim' dedi olay itiraf geldi: "50 yaş bütün erkeklerde..."

"EŞİM BU DURUMU OLGUN KARŞILADI"

Pabuççuoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben âşık oldum. Âşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına âşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil."