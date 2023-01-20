Tarık Pabuççuoğlu 29 yıllık eşi Gülgün Akansu'ya ihanet etmişti... 'Hiç pişman değilim' dedi olay itiraf geldi: "50 yaş bütün erkeklerde..."
Tarık Pabuççuoğlu 29 yıllık eşi Gülgün Akansu'ya ihanet etmişti... 'Hiç pişman değilim' dedi olay itiraf geldi. Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i olarak hafızalara kazınan ve dizilerde başarılı oyunculuğuyla tanınan Tarık Papuççuoğlu dikkat çeken bir itirafta bulundu. Tarık Papuççuoğlu, 29 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Gülgün Akansu'dan genç bir kadına âşık olduğu için boşandığını itiraf etti. İşte Tarık Pabuççuoğlu'dan gelen şok itiraf!
"50 YAŞ BÜTÜN ERKEKLERDE..."
Tarık Pabuççuoğlu 29 yıllık eşi Gülgün Akansu'ya ihanet etmişti... 'Hiç pişman değilim' dedi olay itiraf geldi.
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, bir televizyon programında şoke eden açıklamalar yaptı. Tarık Papuççuoğlu, 29 yıllık eşi Gülgün Akansu'dan genç bir kadına âşık olduğu için boşandığını ve bu durumdan hiç pişmanlık duymadığını itiraf etti.
"EŞİM BU DURUMU OLGUN KARŞILADI"
Pabuççuoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben âşık oldum. Âşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına âşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil."
Tarık Papuççuoğlu "Eşim o kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi. Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şeyi fark ettim. Biz eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz"