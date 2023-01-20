Vav TV İzle
Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı

Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın teyzesi Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman. 38 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Annesi, kızının cebinden çıkarır. İşte başta Müjde Uzman olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

20.01.2023 15:13 - Son Güncelleme: 20.01.2023 15:14
Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın annesini görenler gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı

Güzel oyuncu ile annesinin birbirlerine olan benzerliği üzerine sosyal medya şaşkına döndü.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı

İşte başta Müjde Uzman olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı

Oktay Kaynarca

Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i Müjde Uzman’ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı

Oktay Kaynarca'nın annesi

SON DAKİKA