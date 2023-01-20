Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın annesi herkesi kendisine hayran bıraktı! Annesi kızını cebinden çıkardı
Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın teyzesi Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman. 38 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Annesi, kızının cebinden çıkarır. İşte başta Müjde Uzman olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.
20.01.2023 15:13 - Son Güncelleme: 20.01.2023 15:14
Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın annesini görenler gözlerine inanamadı.