Şeyma Subaşı'nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo'da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: "Çok..."
Şeyma Subaşı'nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo'da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere yazdığı notla dikkat çeken Mohammed Alsaloussi'nin Instagram mesajı gündem oldu. Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı pozlara Meedo bakın ne mesaj yazdı...
20.01.2023 14:07 - Son Güncelleme: 20.01.2023 14:10
ŞEYMA GELİNLİK GİYDİ MEEDO HEYECAN YAPTI
Şeyma Subaşı'nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo'da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı.
"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ
Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.
Melisa Ilıcalı "Babama giderim o zaman" diyerek de annesini tehdit etti.
Bu paylaşımdan sonra pek çok takipçisi ise Şeyma Subaşı'nın hamile olduğunu düşünmeye başladı.