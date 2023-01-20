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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo'da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: "Çok..."

Şeyma Subaşı'nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo'da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: "Çok..."

Şeyma Subaşı'nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo'da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere yazdığı notla dikkat çeken Mohammed Alsaloussi'nin Instagram mesajı gündem oldu. Mayıs ayında Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı düğün hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın Instagram'dan paylaştığı pozlara Meedo bakın ne mesaj yazdı...

20.01.2023 14:07 - Son Güncelleme: 20.01.2023 14:10
Şeyma Subaşı’nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo’da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: Çok...

ŞEYMA GELİNLİK GİYDİ MEEDO HEYECAN YAPTI

Şeyma Subaşı'nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo'da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı’nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo’da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: Çok...

"BABAMA GİDERİM" TEHDİDİ

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ilişkisi sırasında bir düşük yapmıştı. Yeniden çocuk sahibi olmak isteyen Subaşı bu süreçte kızı Melisa'yı da kardeş fikrine hazırlamaya çalışıyor.

Şeyma Subaşı’nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo’da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: Çok...

Paylaşımında Melisa '' İnsanın 3 çocuğu olunca, en büyüğüne sevgi vermiyor ama seviyor. Çünkü ilk çocuğu. En küçük bebek onu daha çok seviyor. Ama ortanca...'' deyince annesi sözünü kesti.

Şeyma Subaşı’nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo’da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: Çok...

Ünlü isim, kızının söylediklerine karşılık '' Anne babalar çocuklar arasında ayrım yapmaz. O neden birkaç tane çocuk yapabilirim.'' deyince Melisa öfkelenerek çığlık attı.

Şeyma Subaşı’nın gelinlik provası mısırlı milyarder aşkı Meedo’da heyecan yarattı! Peş peşe gelen o karelere bakın ne yazdı: Çok...

Melisa Ilıcalı "Babama giderim o zaman" diyerek de annesini tehdit etti.

Bu paylaşımdan sonra pek çok takipçisi ise Şeyma Subaşı'nın hamile olduğunu düşünmeye başladı.

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