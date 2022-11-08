Tarık Emir Tekin'in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Şevval Sam’ın eski kocası kendisinden de ünlü çıktı!
Şevval Sam'ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın eşi eşini duyan şaşıp kaldı. 1993–1999 tarihleri arasında evli kaldığı o isimden Tarık Emir Tekin adında çocuğu bulunuyor. Tarık Emir Tekin de en son Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile adını duyurmuştu. Anne oğulun son zamanların en çok konuşulan ünlü isimleri olmasının akabinde Şevval Sam'ın eski eşi ve çocuğunun babası oldukça merak edilmeye başlandı. Eski kocası ağızları açık bıraktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş! İşte detaylar...
08.11.2022 09:25 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:25
Tarık Emir Tekin'in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Şevval Sam'ın çok büyük bir aşkla evlendiği o isim de ünlü çıktı! 48 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.
25 yaşındaki genç oyuncu Tarık Emir Tekin'in Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle yıldızı parladı.
Sevgilisi Sofia Katc ile önceki akşam bir davete katılan Tarık Emir Tekin, davet çıkışı aşka geldi ve caddede sevgilisiyle dans etti.