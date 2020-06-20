Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...
Barış Üregül ve Asya Engin, 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi. Asya Engin Üregül, yeni doğan kızları Gece'ye rağmen 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle bir yıllık eşine boşanma davası açmıştı. Asya Engin, dava dilekçesinde, çocuğunun velayeti ile 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istemişti. Barış Üregül ise eşinin davasına karşı dava açmıştı. O davanın sonucu belli oldu.
Yeşilçam'ın usta isimlerinden merhum Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı eşi Asya Engin Üregül'ün karşılıklı boşanma davaları bir süre önce sonuçlandı. Barış Üregül ile Asya Engin, Ocak 2017'de evlenmişti. Ancak Asya Engin Üregül, yeni doğan bebeklerine rağmen 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle bir yıllık eşine boşanma davası açmıştı.
'500 TL BEZ PARASINI BILE KARŞILAMIYOR'
Asya Engin, geçen yıl mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Şu an karşılıklı çekişmeli boşanma davası sürüyor. Bütün derdimiz çocuk, anne ve babasıyla eşit mesafede büyüsün istiyoruz. Ben doğal olarak çocuğumun velayetini istiyorum. Baba, çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor...