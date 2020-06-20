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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

Barış Üregül ve Asya Engin, 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi. Asya Engin Üregül, yeni doğan kızları Gece'ye rağmen 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle bir yıllık eşine boşanma davası açmıştı. Asya Engin, dava dilekçesinde, çocuğunun velayeti ile 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istemişti. Barış Üregül ise eşinin davasına karşı dava açmıştı. O davanın sonucu belli oldu.

20.06.2020 11:46 - Son Güncelleme: 20.06.2020 11:46
Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

Yeşilçam'ın usta isimlerinden merhum Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Üregül ile şarkıcı eşi Asya Engin Üregül'ün karşılıklı boşanma davaları bir süre önce sonuçlandı. Barış Üregül ile Asya Engin, Ocak 2017'de evlenmişti. Ancak Asya Engin Üregül, yeni doğan bebeklerine rağmen 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle bir yıllık eşine boşanma davası açmıştı.

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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

Engin, dava dilekçesinde, çocuğunun velayeti ile 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istemişti. Eşinin açtığı boşanma davasına karşı dava açan Barış Üregül de çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istemişti.

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

Dava sonuçlandı; mahkeme, Asya Engin'e 250 bin lira tazminat ve anne ile çocuğa 5'er bin liradan 10 bin lira nafakanın yanı sıra çocuğun velayetinin anneye verilmesine karar verdi.

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

'500 TL BEZ PARASINI BILE KARŞILAMIYOR'

Asya Engin, geçen yıl mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Şu an karşılıklı çekişmeli boşanma davası sürüyor. Bütün derdimiz çocuk, anne ve babasıyla eşit mesafede büyüsün istiyoruz. Ben doğal olarak çocuğumun velayetini istiyorum. Baba, çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor...

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

Bu, bez paramızı bile karşılamıyor. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim. Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım ve hakkımı istiyorum. Tek derdim çocuğuma iyi bir anne olmak, iyi bir gelecek hazırlamak ve onunla ilgilenmek."

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

Minik Gece'nin dedesi Tarık Akan'a olan benzerliği çok konuşulmuştu.

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...
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