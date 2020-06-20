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Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ve eşi Asya Engin boşandı! Barış Üregül'ün kızı Gece'ye vereceği velayet...

Barış Üregül ve Asya Engin, 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi. Asya Engin Üregül, yeni doğan kızları Gece'ye rağmen 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle bir yıllık eşine boşanma davası açmıştı. Asya Engin, dava dilekçesinde, çocuğunun velayeti ile 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istemişti. Barış Üregül ise eşinin davasına karşı dava açmıştı. O davanın sonucu belli oldu.

20.06.2020 11:46 - Son Güncelleme: 20.06.2020 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





