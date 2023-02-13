Tarih belli oldu! Müge Anlı canlı yayın ne zaman başlıyor? ATV yayın akışını duyurdu: "Yardım gecesi sonrası..."
Tarih belli oldu! Müge Anlı canlı yayın ne zaman başlıyor? ATV yayın akışını duyuran Müge Anlı Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bir yandan da bölgedeki yaraların sarılması adına yardım kampayanları düzenliyor. Televizyon Yayıncıları Derneği, "Türkiye tek yürek" sloganıyla TV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla bir yardım gecesi düzenleyecek. Kampanya programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak. Afetzedeler için düzenlenen yayının ardından ise Müge Anlı ATV canlı yayınına başlayacak. İşte detaylar...
13.02.2023 11:41 - Son Güncelleme: 13.02.2023 11:52
Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.