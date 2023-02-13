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Haberler Magazin Burcu Özberk küplere bindi! Deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: "Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp..."

Burcu Özberk küplere bindi! Deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: "Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp..."

Burcu Özberk küplere bindi deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte deprem bölgesinden gelen fotoğrafların müzikle paylaşılmasına oyuncu Burcu Özberk'ten tepki geldi. Demet Akalın ile Işın Karaca da samimiiyetsizliklere dikkat çekerek böyle bir felakette bile reklam yapma çabasında olanlara tepki göstermişti.

13.02.2023 10:54 - Son Güncelleme: 13.02.2023 10:58
Burcu Özberk küplere bindi deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp...

"YIKILAN EVLERDEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI KOLAJLAYIP..."

Burcu Özberk küplere bindi! Deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk küplere bindi deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp...

Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele veriyor.

Burcu Özberk küplere bindi deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp...

Acı haberler derinden sarsarken saatler sonra gele mucizeler bir nebze de olsun sevindiriyor.

Burcu Özberk küplere bindi deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp...

Hem arama kurtarma çalışmaları hem de yardım çalışmaları sürerken sosyal medyada da afet bölgesinden gelen fotoğraflar paylaşılıyor. Ancak bazı fotoğraf ve videolara fon müziği konması rahatsızlığa yol açıyor. Oyuncu Burcu Özberk en sonunda bu konuda isyan etti.

Burcu Özberk küplere bindi deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp...

Ünlü oyuncu paylaşımında "Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin. Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp saçmasapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok" diyerek kızdı.

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