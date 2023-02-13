Burcu Özberk küplere bindi! Deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü: "Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp..."
Burcu Özberk küplere bindi deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken hem yardım süreci hem de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte deprem bölgesinden gelen fotoğrafların müzikle paylaşılmasına oyuncu Burcu Özberk'ten tepki geldi. Demet Akalın ile Işın Karaca da samimiiyetsizliklere dikkat çekerek böyle bir felakette bile reklam yapma çabasında olanlara tepki göstermişti.
13.02.2023 10:54 - Son Güncelleme: 13.02.2023 10:58
"YIKILAN EVLERDEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI KOLAJLAYIP..."
Burcu Özberk küplere bindi! Deprem paylaşımlarına müzik ekleyenlere açtı ağzını yumdu gözünü.
Hem arama kurtarma çalışmaları hem de yardım çalışmaları sürerken sosyal medyada da afet bölgesinden gelen fotoğraflar paylaşılıyor. Ancak bazı fotoğraf ve videolara fon müziği konması rahatsızlığa yol açıyor. Oyuncu Burcu Özberk en sonunda bu konuda isyan etti.