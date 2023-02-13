Ferhat Göçer'in müzisyen dostu Zilan Tigris'in cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı! O satılar kahretti Niran Ünsal da dayanamadı: "Nefesim kesildi..."
Ferhat Göçer'in müzisyen dostunun cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı... O satılar kahretti Niran Ünsal da dayanamadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Ünlülerden de üzen haberler geldi. Enkaz altında kalan müzisyen Zilan Tigris ile oyuncu eşi Çağdaş Çankaya kurtarılamadı. Ferhat Göçer sosyal medya hesabından Zilan Tigris'e vedasıyla yürek sızlattı.
"NEFESİM KESİLDİ..."
Ferhat Göçer'in müzisyen dostu Zilan Tigris'in cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı! O satılar kahretti Niran Ünsal da dayanamadı...
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili vurdu. Enkaz altında binlerce kişi hayatını kaybetti. O isimler arasında sanatçı çift, Zilan Tigris ile Çağdaş Çankaya da vardı.
Ermeni müzisyen Zilan Tigris ile Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Çağdaş Çankaya'nın vefat haberini, dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ Instagram sayfasından şöyle duyurdu:
"Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde Kuruluş Osman dizimizin değerli oyuncusu Çağdaş Çankaya ve eşi Zilan Tigris'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli oyuncumuz Çağdaş Çankaya'ya, eşine ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanınız cennet olsun."
Zilan Tigris ve eşi Çağdaş Çankaya'nın ölüm haberini alan Ferhat Göçer de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.