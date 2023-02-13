Ferhat Göçer'in müzisyen dostu Zilan Tigris'in cansız bedeni enkazdan çıkarılmıştı! O satılar kahretti Niran Ünsal da dayanamadı: "Nefesim kesildi..."

Ermeni müzisyen Zilan Tigris ile Kuruluş Osman dizisinin oyuncusu Çağdaş Çankaya'nın vefat haberini, dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ Instagram sayfasından şöyle duyurdu:

"Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde Kuruluş Osman dizimizin değerli oyuncusu Çağdaş Çankaya ve eşi Zilan Tigris'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli oyuncumuz Çağdaş Çankaya'ya, eşine ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanınız cennet olsun."