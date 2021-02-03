Tardu Flordun'un yüzüne ne oldu? Bir dönem fırtınalar estiren Tardu Flordun'u estetik sonrası tanımak imkansız gibi
2000 yılında 'Evdeki Yabancı' dizisiyle TV oyunculuğuna başlayan Tardu Flordun, 2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları 'Davetsiz Misafir' dizisinde 'popstar Tarcan' rolüyle ekrana geldi. 48 yaşındaki oyuncu, Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen 'Binbir Gece' dizisinde 'Kerem İnceoğlu' karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. 48 yaşındaki oyuncu Tardu Flordun, yıllar sonra görüntülendi. Ünlü oyuncu Tardu Flordun'un yeni halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor. Oyuncudaki değişikliğin sebebinin estetik operasyon olduğu ortaya çıktı.
03.02.2021 13:30
- Son Güncelleme: 03.02.2021 13:30
Ünlü oyuncu Tardu Flordun'un yeni halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor.
2000 yılında 'Evdeki Yabancı' dizisiyle TV oyunculuğuna başlayan Tardu Flordun, 2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları 'Davetsiz Misafir' dizisinde 'popstar Tarcan' rolüyle ekrana geldi.
48 yaşındaki oyuncu, Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen 'Binbir Gece' dizisinde 'Kerem İnceoğlu' karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
2015'te rol aldığı 'Eve Dönüş' dizisinin kötü karakteri İpek Erdem ile gerçek hayatta da aşk yaşadığı, ikilinin ilişkilerini yakın arkadaşlarından ve set ekibinde dahi gizlediği haberleri çıktı.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Tardu Flordun, yeni projesi için bir operasyon geçirerek göz altı torbalarını aldırdığı haberiyle magazin gündemine geldi.