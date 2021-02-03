Tardu Flordun'un yüzüne ne oldu? Bir dönem fırtınalar estiren Tardu Flordun'u estetik sonrası tanımak imkansız gibi

2000 yılında 'Evdeki Yabancı' dizisiyle TV oyunculuğuna başlayan Tardu Flordun, 2005'te Pınar Altuğ ile başrolü paylaştıkları 'Davetsiz Misafir' dizisinde 'popstar Tarcan' rolüyle ekrana geldi. 48 yaşındaki oyuncu, Türkiye dışında birçok ülkede de izlenen 'Binbir Gece' dizisinde 'Kerem İnceoğlu' karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. 48 yaşındaki oyuncu Tardu Flordun, yıllar sonra görüntülendi. Ünlü oyuncu Tardu Flordun'un yeni halini görenler, tanımakta güçlük çekiyor. Oyuncudaki değişikliğin sebebinin estetik operasyon olduğu ortaya çıktı.

03.02.2021 13:30 - Son Güncelleme: 03.02.2021 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





