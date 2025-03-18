Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

Ünlü sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.
Bugün son yolculuğuna uğurlanan Tanyeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Eşinin tabutunun başında bekleyen İlker Sünneli'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.
"BENİ NİYE BIRAKTIN"
Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin cenaze töreninde sarf ettiği "Beni niye bıraktın" cümleleri ise herkesin yüreklerini dağladı.
Cenaze törenine Safiye Soyman, Zara, Selen Görgüzel, Nuri Alço, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Melek Baykal gibi birçok isim katıldı.
Tanyeli'yi bir an bile yalnız bırakmayan oğlu Taylan'ın ise cenazede söylediği sözler yürek burktu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Taylan, "İnşallah annemin mücadeleci ruhu herkese güç olur" dedi.
SON ARZUSU!
Cenaze törenine katılan Armağan Çağlayan, "Son dilekleri, son arzusu var mıydı?" sorusuna "Bodrum'a gömülmek istiyordu, annesinin üstüne" şeklinde karşılık verdi.
"VEDALAŞMIŞTIK"
Deniz Seki, şunları söyledi: "Entübe edildiğinde doktorlardan izin alıp vedalaştım. 'Kurtuldu' diyeceğim… Ne diyeceğim bilemiyorum. Sözün bittiği yer, Allah ailesine evlatlarına sabır versin. Son dakikaya kadar yanındaydılar"
Sanatçının cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak.
Cenaze namazı sonrası ise sanatçı Tanyeli Bodrum Aile Mezarlığı'na defnedilecek.