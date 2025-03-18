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Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti. Tanyeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Son yolculuğunda Yonca Evcimik, Zara, Nuri Alço, Selen Görgüzel, Melek Baykal gibi birçok ünlü isim Tanyeli'yi yalnız bırakmadı. Tanyeli'nin eşinin "Beni niye bıraktın" sözleri yürek yakarken Armağan Çağlayan merhum sanatçının son dileğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 14:18
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

Ünlü sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, 2 buçuk yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 17 Mart Salı günü, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Tanyeli'nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Eşinin tabutunun başında bekleyen İlker Sünneli'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

"BENİ NİYE BIRAKTIN"

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'nin cenaze töreninde sarf ettiği "Beni niye bıraktın" cümleleri ise herkesin yüreklerini dağladı.

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

Cenaze törenine Safiye Soyman, Zara, Selen Görgüzel, Nuri Alço, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Melek Baykal gibi birçok isim katıldı.

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

Tanyeli'yi bir an bile yalnız bırakmayan oğlu Taylan'ın ise cenazede söylediği sözler yürek burktu. Annesine düşkünlüğüyle bilinen Taylan, "İnşallah annemin mücadeleci ruhu herkese güç olur" dedi.

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

SON ARZUSU!

Cenaze törenine katılan Armağan Çağlayan, "Son dilekleri, son arzusu var mıydı?" sorusuna "Bodrum'a gömülmek istiyordu, annesinin üstüne" şeklinde karşılık verdi.

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

"VEDALAŞMIŞTIK"

Deniz Seki, şunları söyledi: "Entübe edildiğinde doktorlardan izin alıp vedalaştım. 'Kurtuldu' diyeceğim… Ne diyeceğim bilemiyorum. Sözün bittiği yer, Allah ailesine evlatlarına sabır versin. Son dakikaya kadar yanındaydılar"

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

Sanatçının cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak.

Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!

Cenaze namazı sonrası ise sanatçı Tanyeli Bodrum Aile Mezarlığı'na defnedilecek.