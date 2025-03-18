Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın kadrosuna ünlü oyuncu Ayşegül Günay dahil oldu.
Handan Erdemir olarak diziye dahil olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Ayşegül Günay, kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Kaybolan Yıllar isimli diziyle geçti.
Oyuncu, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Aile Saadeti, Asla Vazgeçmem, Bir Mucize Olsun, Kuruluş Osman, Hercai, Mükemmel Eşleşme, Üvey Anne gibi birçok film ve dizide rol aldı.
Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen oyuncunun 21 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayşegül Günay eski eşi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı.
AYŞEGÜL GÜNAY
AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR
AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR
2000 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan Ali Sinan Demir, 2019'dan itibaren Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda Tursun karakterini canlandırdı.
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