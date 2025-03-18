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Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

Başrollerinde Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın kadrosuna ünlü oyuncu Ayşegül Günay dahil oldu. Handan Erdemir olarak diziye dahil olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Günay'ın 21 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayşegül Günay eski eşi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 13:30 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 13:30
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın kadrosuna ünlü oyuncu Ayşegül Günay dahil oldu.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

Handan Erdemir olarak diziye dahil olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Ayşegül Günay, kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Kaybolan Yıllar isimli diziyle geçti.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

Oyuncu, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Aile Saadeti, Asla Vazgeçmem, Bir Mucize Olsun, Kuruluş Osman, Hercai, Mükemmel Eşleşme, Üvey Anne gibi birçok film ve dizide rol aldı.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edilen oyuncunun 21 yıllık eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayşegül Günay eski eşi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

İşte Ayşegül Günay başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

BERÜGZAR KOREL - TAN SAĞTÜRK

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

TUBA ÜNSAL - YILMAZ ERDOĞAN

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

BEREN SAAT - ALPER KUL

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

ASLI ENVER - BİRKAN SOKULLU

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

ÖZGE BORAK - BÜLENT ŞAKRAK

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

OKAN BAYÜLGEN - ZEYNO GÜNENÇ

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

BİRCE AKALAY - SARP LEVENTOĞLU

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

OZAN ORHON-EBRU ŞALLI

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

GÜNAY KARACAOĞLU-ŞEVKET ÇORUH

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

AYŞEGÜL GÜNAY

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

AYŞEGÜL GÜNAY - ALİ SİNAN DEMİR

2000 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan Ali Sinan Demir, 2019'dan itibaren Kuruluş Osman dizisinin kadrosunda Tursun karakterini canlandırdı.

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

ASUMAN KRAUSE - EMRAH

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

EBRU AKEL - KENAN DOĞULU

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

MUSTAFA SANDAL - TUBA ÜNSAL

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

BEYAZIT ÖZTÜRK - ÇAĞLA ŞIKEL

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

ALİŞAN - SEZİN ERBİL

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

AYSUN KAYACI - EMRE AŞIK

Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

KIVANÇ TATLITUĞ - AZRA AKIN