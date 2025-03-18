Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!

Salı akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Bir Gece Masalı'nın kadrosuna ünlü oyuncu Ayşegül Günay dahil oldu.

Handan Erdemir olarak diziye dahil olan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR? Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Ayşegül Günay, kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Kaybolan Yıllar isimli diziyle geçti.

Oyuncu, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Aile Saadeti, Asla Vazgeçmem, Bir Mucize Olsun, Kuruluş Osman, Hercai, Mükemmel Eşleşme, Üvey Anne gibi birçok film ve dizide rol aldı.