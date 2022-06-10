Tansel Öngel'in eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Afara'nın konuğu Deniz Tansel Öngel ve Sadakatsiz'in yıldızı....
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Hoca karakterini canlandıran ünlü oyuncu Deniz Tansel Öngel, Afara'nın konuklarından biri olunca günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Naci Hoca karakterine bir süre önce veda eden Deniz Tansel Öngel 45 yaşındaki oyuncunun hayatı hakkında detayları merak edenler, eski eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Deniz Tansel Öngel'in eski eşi de en az kendisi kadar ünlü. İşte başta Deniz Tansel Öngel olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
10.06.2022 14:32 - Son Güncelleme: 10.06.2022 14:32
Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Deniz Tansel Öngel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara'nın konuğu oldu.