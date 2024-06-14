Mine Tugay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını bile şaşırttı... Tanıyabilene helal olsun!

Son dönemde cesur pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Mine Tugay yine sosyal medyanın dilinde. Özellikle yaza merhaba pozlarıyla adından sıkça söz ettiren ve yıllara meydan Mine Tugay'ın bu kez eski hali gündem oldu. Hayranları bile ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.