Mine Tugay'ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını bile şaşırttı... Tanıyabilene helal olsun!

Son dönemde cesur pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Mine Tugay yine sosyal medyanın dilinde. Özellikle yaza merhaba pozlarıyla adından sıkça söz ettiren ve yıllara meydan Mine Tugay'ın bu kez eski hali gündem oldu. Hayranları bile ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Sık sık sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Mine Tugay yine gündemde...
MİNE TUGAY YAZ SEZONUNU AÇTI
Son olarak yaz sezonunu açtığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Mine Tugay bikinili pozlar verdi.
Üzerine bikinilerini geçiren ünlü oyuncu şezlongta çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.