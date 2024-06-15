Boşanmaya el ele gitmişlerdi! 27 yıllık evliliği biten Arzum Onan yeni bir aşka yeken açtı

27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir duruşmayla sonlanan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrası açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Can Aslantuğ adında bir evlatları olan ikiliden Onan, eski defterleri tamamen kapatıp yeni bir aşka yelken açtı.Onan'ın iki aydır Los Angeles'ta yaşayan bir Türk işadamıyla beraber olduğu iddia edildi. Onan'ın ismini sır gibi sakladığı işadamıyla çok mutlu olduğu ve sık sık Amerika'ya gidip geldiği öğrenildi. İşte detaylar...