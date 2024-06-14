Deliha’nın yıldızı Gupse Özay’ın annesine bakın! “Abla-kardeş gibiler” Barış Arduç’un güzeller güzeli kayınvalidesi...

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, evlendikten 2 yıl sonra kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. 2020 yılında dünyaevine giren ünlü çift, geçen günlerde Barış Arduç'un babalık itirafıyla gündem oldu. İkili şimdi ise Gupse Özay'ın annesiyle adlarından söz ettirdi. Özay'ın annesini görenler "Abla-kardeş gibiler" yorumunda bulundu. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...
Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıl gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı.
2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, geçen günlerde Arduç'un samimi açıklamalarıyla gündeme geldi.
Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Arduç, samimi açıklamalarda bulundu. Arduç, röportajında babalıkla ilgili duygularını anlattı.