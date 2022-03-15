Tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi'nin Kikirik’i Çisil Oral'ın son haline bakın gören küçük dilini yuttu! Estetik harikası oldu!
Tanımak artık imkansız! Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son haline bakın! Kadrosunda Perran Kurman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı, Paşhan Yılmaz, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çisil Oral, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncuyu görenler 'tanıyamadım' yorumunda bulundu. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral...
15.03.2022 00:56 - Son Güncelleme: 15.03.2022 00:56
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Kikirik karakterini canlandıran ünlü oyuncu Çisil Oral, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.