Tanımak artık imkansız! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak ortaya çıktı! Son halini gören inanamadı 'Bambaşka biri'
Tanımak artık imkansız! Kadrosunda Eser Yenenler, Büşra Pekin, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. İkilinin aşkı ani bir kararla biterken Zeynep Koçak ortalardan kaybolmuş ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almamıştı. Ünlü oyuncu, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Koçak "37 kilodan 65 kiloya çıktım" dedi. Görenlerin tanımakta zorlandığı Koçak'ın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Bambaşka biri olmuş", "Kilo yaramış, çok güzel" yorumlarında bulundu. İşte Zeynep Koçak'ın şaşkına çeviren son hali...
02.03.2022 20:55 - Son Güncelleme: 02.03.2022 20:55
Oyunculuğuyla dikkat çeken Koçak, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu. İkilinin aşkı ani bir kararla biterken Zeynep Koçak ortalardan kaybolmuş ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almamıştı.