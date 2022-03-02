Kuruluş Osman’ın Vezir Alemşah’ı Taner Turan’ın ‘hayatımın anlamı’ dediği eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da sanatçıymış...
Kuruluş Osman'ın Vezir Alemşah'ı Taner Turan'ın 'hayatımın anlamı' dediği eşi bakın kim! Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Taner Turan'ın hayatı merak konusu oldu. Atv ekranlarında yayınlanan dizide Vezir Alemşah karakterini canlandıran Turan'ın özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun sanatçı eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Taner Turan'ın güzeller güzeli eşi...
02.03.2022 22:14 - Son Güncelleme: 02.03.2022 22:14
Atv erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah karakterini canlandıran Taner Turan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
52 yaşındaki usta oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Taner Turan kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı.
Taner Turan'ın bir paylaşımında eşi için kullandığı şu ifadeler ise dikkat çekti: "Canım kadınım... Hayatımın anlamı... Yüreğime bir gün değil, bir ömür taht kuran aşkım seni çok seviyorum"