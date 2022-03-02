Murat Dalkılıç bir konuştu pir konuştu! Hande Erçel sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı! Merve Boluğur'un ilişkisi için bakın ne dedi
Murat Dalkılıç suskunluğunu bozdu! Şimdilerde Sitare Akbaş ile mutlu bir birliktelik sürdüren Murat Dalkılıç verdiği bir röportajda merak edilenleri cevapladı. Geçtiğimiz ay Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçında pişti olduğu eski sevgilisi Hande Erçel sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı verdiği cevapla şaşırttı. Kendi ilişkisi hakkında da konuşan Dalkılıç, 2015–2017 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Merve Boluğur ile düğününe de gelen arkadaşı Emre Kaya hakkında çıkan aşk haberlerini değerlendirdi. İşte Murat Dalkılıç'ın dikkat çeken o açıklamaları...
02.03.2022 20:31 - Son Güncelleme: 02.03.2022 21:38
Murat Dalkılıç, sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar'ın dün gece gerçekleşen doğum günü partisine katıldı.
'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM'
Dalkılıç, "Evlilik düşüncesi var mı?" sorusuna, "Şu an yok. Ben bir imzaya bağlı kalarak, biriyle birlikte olmak istemiyorum. Sitare ile çok iyi giden bir ilişkimiz var. Her şey yolunda, evlilik düşünmüyorum. Sitare de böyle bir şey düşünseydi bana söylerdi diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
ŞAŞIRTAN HANDE ERÇEL CEVABI!
Dalkılıç'a geçtiğimiz ay Fenerbahçe Beko-Real Madrid basketbol maçında eski sevgilisi Hande Erçel ile pişti olması hatırlatıldı.