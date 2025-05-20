Ceyda Düvenci “Eşim” deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023'te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

Aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de bulan ünlü oyuncu, aşk dolu pozlarına zaman zaman sosyal medya hesaplarında yer verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Güçlü Mete ile romantik karelerini art arda yayınlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun.