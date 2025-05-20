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Ceyda Düvenci “Eşim” deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de buldu. Mete ile aşklarına dolu dizgin devem eden Düvenci'den romantik bir paylaşım geldi. Güçlü Mete'nin doğum günün kutlayan Düvenci, hem yayınladığı pozlar hem de kaleme aldığı satırlarla adeta aşkını haykırdı. Güçlü Mete'ye "Eşim" diye seslenen Düvenci'nin sosyal medya hesabındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 12:04
Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023'te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de bulan ünlü oyuncu, aşk dolu pozlarına zaman zaman sosyal medya hesaplarında yer verdi.

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Güçlü Mete ile romantik karelerini art arda yayınlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun.

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün...

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için.

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte... Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum..."

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu.

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Öte yandan Düvenci'nin sosyal medya hesabında yalnızca sevgilisiyle olan pozlarını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

İşte Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete'nin doğum gününe özel yayınladığı o pozlar...

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete

Ceyda Düvenci Eşim deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete