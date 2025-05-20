Ceyda Düvenci “Eşim” deyip yayınladı! Güçlü Mete ile aşk dolu paylaşımı ortalığı salladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliği Temmuz 2023'te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.
Aradığı mutluluğu Güçlü Mete'de bulan ünlü oyuncu, aşk dolu pozlarına zaman zaman sosyal medya hesaplarında yer verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Güçlü Mete ile romantik karelerini art arda yayınlayan Düvenci, şu ifadeleri kullandı: "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun.
Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için.
İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte... Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum..."
Öte yandan Düvenci'nin sosyal medya hesabında yalnızca sevgilisiyle olan pozlarını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.