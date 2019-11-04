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Hadise'nin Kıbrıs konserine damga vuran anlar! Sahneye davet etti ve...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Kıbrıs'taki konserine o anlar damga vurdu. Hadise, kendisini izlemeye gelen 36 yıllık evli çiftten etkilenerek sahneye davet etti. Evli çiftle çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, "Birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim" ifadelerini kullandı.

04.11.2019 14:34 - Son Güncelleme: 04.11.2019 14:36
Hadise'nin Kıbrıs konserine damga vuran anlar! Sahneye davet etti ve...

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise dün akşam Kıbrıs'ta konser verdi.

Hadise'nin Kıbrıs konserine damga vuran anlar! Sahneye davet etti ve...

Konserine gelen hayranlarının içerisindeki bir çiftten etkilenen şarkıcı, Instagram'dan paylaşımda bulundu.

Hadise'nin Kıbrıs konserine damga vuran anlar! Sahneye davet etti ve...

Şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Dün gece Kıbrıs konserimde sahnede dikkatimi çeken bir çift oldu. Alev ve Edip Gali 36 senedir evliler ve şarkılarıma o kadar güzel, birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim. Beraber bir fotoğrafımız olsun dedim ve sizleri Instagram hesabımdan paylaşacağım dedim :)!

Hadise'nin Kıbrıs konserine damga vuran anlar! Sahneye davet etti ve...

Alev Hanım, Edip Bey Allah sizi ayırmasın. Size, aşkınıza, birbirinize sarılışınıza hayran kaldım. Ve yine anladım ki; Her şeyin çaresi, her şeyin çözümü sevgi ve aşk.

Hadise'nin Kıbrıs konserine damga vuran anlar! Sahneye davet etti ve...

Hadise'nin paylaşımın binlerce beğeni geldi.

Hadise'nin Kıbrıs konserine damga vuran anlar! Sahneye davet etti ve...
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