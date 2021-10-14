Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...

DÜĞÜNDE YAŞANANLAR

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girdi. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.