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Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...

Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturmuş, düğüne ise ünlüler akın etmişti. Genç ikiliden hayranlarını seven haber geldi. Taner Ölmez eşi Ece Çeşmioğlu'nun bir karesini sosyal medya hesabından paylaşması ile yakayı ele verdi. Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu ortaya çıktı.

14.10.2021 11:01 - Son Güncelleme: 14.10.2021 11:11
Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...

Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! 4 ay önce evlenmişlerdi, o fotoğraf hamileliği ele verdi.

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Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...

Genç oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftin cephesinden güzel haber geldi.

Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...

BEBEK GÖRÜNDÜ

Ölmez ve Çeşmioğlu'nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.

Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...

DÜĞÜNDE YAŞANANLAR

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girdi. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...

Ece Çeşmioğlu'nu gelinlik içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Ben de Ece'yi gelinlik içinde ilk kez gördüm, çok heyecanlıyım" dedi.

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