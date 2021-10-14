Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi 4 ay önce evlenmişlerdi...
Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! O fotoğraf hamileliği ele verdi. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturmuş, düğüne ise ünlüler akın etmişti. Genç ikiliden hayranlarını seven haber geldi. Taner Ölmez eşi Ece Çeşmioğlu'nun bir karesini sosyal medya hesabından paylaşması ile yakayı ele verdi. Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu ortaya çıktı.
Taner Ölmez ile eşi Ece Çeşmioğlu bebek bekliyor! 4 ay önce evlenmişlerdi, o fotoğraf hamileliği ele verdi.
Genç oyuncular Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftin cephesinden güzel haber geldi.
BEBEK GÖRÜNDÜ
Ölmez ve Çeşmioğlu'nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.
DÜĞÜNDE YAŞANANLAR
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile dünyaevine girdi. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ece Çeşmioğlu'nu gelinlik içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Ben de Ece'yi gelinlik içinde ilk kez gördüm, çok heyecanlıyım" dedi.