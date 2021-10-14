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Haberler Magazin Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı

Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı

Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı, gören bir daha baktı! Türk sinemasının 107. yılı onuruna düzenlenen gecede ödül alan Meryem Uzerli, son hali ile gündeme bomba gibi düştü. Derin yırtmaçlı siyah bir elbise tercih eden Meryem Uzerli'nin doğum sonrası verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

14.10.2021 11:28 - Son Güncelleme: 14.10.2021 11:34
Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı

Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı, gören bir daha baktı.

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Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı

Türk sinemasının 107. yılı onuruna düzenlenen gecede ödül alan Meryem Uzerli, son hali ile gündeme bomba gibi düştü.

Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı

Lara ve Lily Koi adında iki kız evlada sahip olan 38 yaşındaki Meryem Uzerli, siyah elbisesi ile gündemde.

Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı

Katıldığı ödül töreninde seçtiği elbise ile dikkatleri üzerine çeken Meryem Uzerli doğum kilolarından kurtuldu.

Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı

Derin bacak dekoltesi ile dikkat çeken Meryem Uzerli'nin boyu ise sosyal medya gündeminde. İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

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