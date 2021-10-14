Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı gören bir daha baktı
Meryem Uzerli derin yırtmacıyla geceye damga vurdu! İki kız çocuk annesi Meryem fit haliyle göz kamaştırdı, gören bir daha baktı! Türk sinemasının 107. yılı onuruna düzenlenen gecede ödül alan Meryem Uzerli, son hali ile gündeme bomba gibi düştü. Derin yırtmaçlı siyah bir elbise tercih eden Meryem Uzerli'nin doğum sonrası verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.
14.10.2021 11:28
- Son Güncelleme: 14.10.2021 11:34