Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...
Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk iddiasıyla şoke eden Melisa'ya bakın, sosyal medya paylaşımına yorum ve beğeni yağdı, ünlü oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen Melisa Döngel, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz ettiren Melisa Döngel, geçtiğimiz Eylül ayında Deniz Şahin ile yaşadığı aşkı sonlandırmıştı.
14.10.2021 10:40
- Son Güncelleme: 14.10.2021 10:51
Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü güzel oyuncu...
Instagram'ı aktif kullanan Melisa Döngel, 2016 yılında rol aldığı Hangimiz Sevmedik dizisiyle televizyon kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Melisa Döngel Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Deniz Çelik Elibol karakterinden sonra, 2020 yılında ise 'Ceren Başar' karakteriyle hayran kitlesini artırdı.
Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri olan Melisa Döngel ile Fenerbahçe forması giyen evli futbolcu Jose Sosa'nın yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor.