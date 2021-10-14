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Haberler Magazin Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk iddiasıyla şoke eden Melisa'ya bakın, sosyal medya paylaşımına yorum ve beğeni yağdı, ünlü oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen Melisa Döngel, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli Jose Sosa ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz ettiren Melisa Döngel, geçtiğimiz Eylül ayında Deniz Şahin ile yaşadığı aşkı sonlandırmıştı.

14.10.2021 10:40 - Son Güncelleme: 14.10.2021 10:51
Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü güzel oyuncu...

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Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Instagram'ı aktif kullanan Melisa Döngel, 2016 yılında rol aldığı Hangimiz Sevmedik dizisiyle televizyon kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Melisa Döngel Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Deniz Çelik Elibol karakterinden sonra, 2020 yılında ise 'Ceren Başar' karakteriyle hayran kitlesini artırdı.

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Oyuncu şu sıralar Aşk Mantık İntikam'da Çağla karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizide, Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük ile baş rolü paylaşan Melisa Döngel zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Melisa Döngel ve Jose Sosa'nın yasak aşk iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüştü.

Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden biri olan Melisa Döngel ile Fenerbahçe forması giyen evli futbolcu Jose Sosa'nın yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor.

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