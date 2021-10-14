Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yaktı geçti! Fenerbahçeli yıldızla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla şoke etmişti...

Oyuncu şu sıralar Aşk Mantık İntikam'da Çağla karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizide, Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük ile baş rolü paylaşan Melisa Döngel zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.