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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Yeni dizisi Azize ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile kamera karşısına geçti. Doğuma sayılı günler kala, iki kardeş bir hatıra kalması için objektiflere poz verdi. Bu bağlamda güzel oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

22.11.2019 12:48 - Son Güncelleme: 22.11.2019 12:50
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile fotoğraları sosyal medyayı salladı

Hande Erçel, yakında doğum yapacak olan ablası Gamze Erçel ile kamera karşısına geçti ve birbirinden güzel pozlar verdi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gamze "Biri yanımda biri karnımda" dedi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile fotoğraları sosyal medyayı salladı

Yakında yeni dizisi Azize ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile kamera karşısına geçti. Doğuma sayılı günler kala, iki kardeş bir hatıra kalması için objektiflere poz verdi.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile fotoğraları sosyal medyayı salladı


Emre Yunusoğlu'nun çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan Gamze Erçel "İki çılgın yay kızı. Biri karnımda biri hep yanımda" notunu yazdı. Paylaşım binlerce yorum yüz binlerce beğeni aldı.

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile fotoğraları sosyal medyayı salladı
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile fotoğraları sosyal medyayı salladı
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