Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Yeni dizisi Azize ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile kamera karşısına geçti. Doğuma sayılı günler kala, iki kardeş bir hatıra kalması için objektiflere poz verdi. Bu bağlamda güzel oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hande Erçel, bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmesiyle adını tüm dünyaya duyurdu. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı.

22.11.2019 12:48 - Son Güncelleme: 22.11.2019 12:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





