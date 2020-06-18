Tan Taşçı'dan saplantılı hayranını darp ettiği iddialarına açıklama! Suç duyurusunda bulunmuştu

Şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyleyince saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili "Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk' demişti. İfadesine başvurulan genç kadın, ünlü popçuyu tanıdığını, sosyal medya üzerinden takip ettiğini, verdiği birkaç konseri sayfasından paylaşınca izlemeye gittiğini ama kendisini takip etmediğini anlatmıştı.