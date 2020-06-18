Tan Taşçı'dan saplantılı hayranını darp ettiği iddialarına açıklama! Suç duyurusunda bulunmuştu
Ünlü popçu Tan Taşçı, "Yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın yıllardır beni izliyor. Aracıyla bile beni takip ediyor" diyerek suç duyurusunda bulundu. Genç kadın ise Tan'ı takip etmediğini ve gittiği bir konserinde ünlü popçunun talimatıyla tartaklandığını söyledi. Ünlü şarkıcı ise yaptığı açıklamada, 'Darp ve benzeri iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' diyerek genç kadının iddialarını yalanladı.
Şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyleyince saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili "Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk' demişti. İfadesine başvurulan genç kadın, ünlü popçuyu tanıdığını, sosyal medya üzerinden takip ettiğini, verdiği birkaç konseri sayfasından paylaşınca izlemeye gittiğini ama kendisini takip etmediğini anlatmıştı.
Haberde " O KADIN" diye tabir edilen Nurşan Ç. isimli şahıs hakkında, müvekkile yönelik, fiziki olarak ve sosyal medya mecralarında süreklilik arz eden takip ve taciz eylemleri sebebi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Yine haberde adı geçen şahıs hakkında, İstanbul 10.Aile Mahkemesi 11.11.2019 günlü kararla 2 ay süre ile İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin ise 30.03.2020 tarihli kararı ile ise 6 ay süre ile iki ayrı koruma kararı verilmiştir.