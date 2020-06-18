Survivor Barış Murat Yağcı 'Annem 4 kez kanser atlattı' demişti! İşte Survivor Barış'ın annesi
Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından biri hiç kuşkusuz Barış Murat Yağcı. Yarışmaya ünlüler takımı ile başlayan sonrasında gönüllüler takımına geçen, sakatlığıyla, tartışmalarıyla adından sık sık söz ettiren Barış Murat Yağcı tüm bunlara rağmen, 8 hafta üste üste zirveye oturdu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine toplayan 29 yaşındaki yarışmacı hakkında her şey merak ediliyor. Hakkında tüm merak edilenleri toplu oylama konseyin açıklayan Barış Murat Yağcı'nın annesi hakkında söyledikleri duygulandırdı. İşte başta Barış Murat Yağcı'nın annesi Arzu Ernak olmak üzere ünlülerin anneleri.
"HAYATIM BOYUNCA BİR ŞEY YAPAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"
"İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım."
"KENDİMİ ÜNLÜ OLARAK GÖRMÜYORUM"
"Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim."
"BİR ÇOCUKLUK YARAM VARDI"
Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksşk kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim."