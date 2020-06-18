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Survivor Barış Murat Yağcı 'Annem 4 kez kanser atlattı' demişti! İşte Survivor Barış'ın annesi

Survivor'ın en çok konuşulan yarışmacılarından biri hiç kuşkusuz Barış Murat Yağcı. Yarışmaya ünlüler takımı ile başlayan sonrasında gönüllüler takımına geçen, sakatlığıyla, tartışmalarıyla adından sık sık söz ettiren Barış Murat Yağcı tüm bunlara rağmen, 8 hafta üste üste zirveye oturdu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine toplayan 29 yaşındaki yarışmacı hakkında her şey merak ediliyor. Hakkında tüm merak edilenleri toplu oylama konseyin açıklayan Barış Murat Yağcı'nın annesi hakkında söyledikleri duygulandırdı. İşte başta Barış Murat Yağcı'nın annesi Arzu Ernak olmak üzere ünlülerin anneleri.

18.06.2020 14:09 - Son Güncelleme: 18.06.2020 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





