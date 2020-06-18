Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Son dönemlerde Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle çok konuşulan 29 yaşında Aras Bulut İynemli ve Muhteşem Yüzyıl adlı diziden bu yana yakın arkadaş olduğu kendisi gibi oyuncu 33 yaşındaki Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi. 2011 yılından bu yana sıkı dost olan ikilinin o günden bugüne değişimleri ise inanılmaz.
18.06.2020 16:38
- Son Güncelleme: 18.06.2020 16:38
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