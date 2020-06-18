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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Son dönemlerde Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle çok konuşulan 29 yaşında Aras Bulut İynemli ve Muhteşem Yüzyıl adlı diziden bu yana yakın arkadaş olduğu kendisi gibi oyuncu 33 yaşındaki Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi. 2011 yılından bu yana sıkı dost olan ikilinin o günden bugüne değişimleri ise inanılmaz.

18.06.2020 16:38 - Son Güncelleme: 18.06.2020 16:38
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyuncular Engin Öztürk ile Aras Bulut İynemli, 2011'de Muhteşem Yüzyıl dizisinde birlikte rol almışlardı. İki genç oyuncu dizide yakın dost olmuştu.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Yıllardır dostluklarını devam ettiren ikili, sosyal medyada eğlenceli bir poz paylaştı. Engin Öztürk'ün Instagram'da paylaştığı poz beğeni yağmuruna tutuldu.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

İkili yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdi. İşte başra Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Ebru Gündeş

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk'ün bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Ezgi Mola

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