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Tan Taşçı’dan kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı! TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı...

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan kötü haber geldi. Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının son sağlık durumu da ortaya çıktı. İşte olayın detayları ve Tan Taşçı'nın sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 09:12 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 09:36
Tan Taşçı’dan kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı! TIR’la çarpışan cipteki şarkıcı... 1

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

Tan Taşçı’dan kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı! TIR’la çarpışan cipteki şarkıcı... 2

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı.

Tan Taşçı’dan kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı! TIR’la çarpışan cipteki şarkıcı... 3

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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