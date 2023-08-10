Tan Taşçı’dan kahreden haber! Trafik kazası geçiren şarkıcı hastaneye kaldırıldı! TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı...

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan kötü haber geldi. Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının son sağlık durumu da ortaya çıktı. İşte olayın detayları ve Tan Taşçı'nın sağlık durumu...