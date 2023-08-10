Erkin Koray’ın cenaze töreni belli oldu! 40 yıldır görüşmediği müzisyen kardeşi ilk kez konuştu! “Barışmak için hamle yaptım ama...”

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. Sanatçının acı haberi milyonları yasa boğarken Koray'ın cenaze detayları belli oldu. Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Koray'ın vasiyeti gereği nereye defnedileceği de ortaya çıkarken sanatçının 40 yıldır görüşmediği müzisyen kardeşi açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
Fesuphanallah, Cemalim, Sevince, Arap Saçı, Anma Arkadaş, Şaşkın ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Erkin Koray, akciğer sönmesi nedeniyle tedavi gördüğü Toronto'daki hastanede pazartesi günü vefat etti.
Sanatçının acı haberi milyonları yasa boğarken Koray'ın cenaze detayları belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre; sanatçının kızı Damla Koray, "Defin sırasında kimse olmayacak" babasının cenazesi hakkında bilgi verdi.
Damla Koray Çamlıca, "Defin sırasında kimse olmayacak. Mezar hazır olduğunda Toronto'daki Türk dernekleri yeri ve zamanı bildirilecek" dedi.