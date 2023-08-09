"Tamamıyla hayatımın değiştiği dönem" İkiz çocuk annesi Seray Sever anlattı anlattıkça hem duygulandırdı hem duygulandı

2022 Mayıs ayında ikizlerine kavuşan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı Hem hamilelik süreci hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu. Bir degiye açıklamalarda bulunan Sever, ikiz çocuk annesi olmanın ne demek olduğunu anlattı. İşte haberin detayları...
Ünlü sunucu Seray Sever, 'Manda Yuvas'ı filmi setinde tanıştığı Eray Sünbül'e aşık oldu. Yaşanan birlikteliğin ardından Seray Sever ve Eray Sünbül evlendi.
2022 Mayıs ayında doğum yapan Sever, Alya ve Sofia adını verdiği kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncunun ikizleri geçtiğimiz günlerde 1 yaşını doldurmuştu.