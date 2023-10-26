Tamer Levent'ten çarpıcı sözler "Çocuklarıma ilgi gösteremedim çok gaddarlar" Camdaki Kız'ın Rafet Koroğlu'su Tamer Levent...

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Rafet karakterini canlandıran Tamer Levent, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla gündeme gelmişti. Levent, "Oğlumun bir cümlesi bana çok koydu, bana baba sen yoksun ki demişti" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında final yapan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Rafet Koroğlu' karakteriyle alkış alan oyuncu yine çocuklarıyla ilişkisi hakkında konuştu.
Seynan Levent'le 1982 yılında dünayevine giren Tamer Levent, 1984'te oğlu Efe'yi kucağına almış, 1985'te kızı Hazel'in doğumuyla ikinci kez baba olma mutluluğu yaşamıştı.
Ünlü oyuncu Tamer Levent, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu geçtiğimiz günlerde.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Levent, yoğun çalışma temposundan dolayı ailesine fazla vakit ayıramadığını dile getirmişti.