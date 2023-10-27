Karnı burnunda pozunu paylaşan Yasemin Şefkatli'nin annesini görenler gözlerine inanamadı! İdo Tatlıses'in biricik eşi meğer...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Tabi Şefkatli, sosyal medya paylaşımlarına ve hamilelik sürecine dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Önceki gün karnı burnunda son halini paylaşan Şefkatli ardından anneannesi ve annesini paylaştı.
Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Geçtiğimiz günlerde İdo Tatlıses bir mekan çıkışında görüntülenmiş, heyecandan yerinde duramadığını dile getirmişti.