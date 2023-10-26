Değişimiyle sık sık gündeme geliyordu! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in kardeşi Fenerbahçe'nin o ismi çıktı

Kadrosunda Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem'in son hali sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez konu bambaşka. Değişimiyle çok konuşulan İpek Erdem, meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş. İşte haberin ayrıntıları...
İpek Erdem, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalara kazındı.
Sergilediği performansla dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran Erdem sonrasında ortalardan kayboldu.
Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık bahsettiren oyuncu meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş!