Değişimiyle sık sık gündeme geliyordu! Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in kardeşi Fenerbahçe'nin o ismi çıktı

Kadrosunda Kerem Kupacı, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, Perran Kutman gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle tanınan İpek Erdem'in son hali sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez konu bambaşka. Değişimiyle çok konuşulan İpek Erdem, meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş. İşte haberin ayrıntıları...