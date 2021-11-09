Tamer Karadağlı'nın kızı büyüdü! Zeyno Karadağlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Babasının burnundan düşmüş
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın yıllar önce paylaştığı fotoğraftaki kızı Zeyno Karadağlı son haliyle çok konululdu. 15 yaşına basan Zeyno Karadağlı sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla gündeme geldi. Çocuklar Duymasın dizinde Haluk rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın kızının eski ve yeni hali arasındaki fark herkesi şaşırttı. Büyüdükçe babasına benzerliği ile dikkat çeken Zeyno Karadağlı'nın İnstagram hesabından paylaştığı son fotoğrafına beğeni yağdı.
09.11.2021 22:36
- Son Güncelleme: 09.11.2021 22:36
2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile yıldızı parlayan Tamer Karadağlı son olarak Savaşçı dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncu o yıllarda Arzu Balkan ile evlenmişti. 2006 yılında da çiftin Zeyno adında kızları olmuştu. Tamer Karadağlı'nın kızı ile bebekken çektiği fotoğrafı Zeyno Karadağlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile birlikte yeniden gündeme geldi.
2006 doğumlu Zeyno Karadağlı, anne babası gibi sanatı meslek edinmeyi seçti. Hacettepe Üniversitesi'nde Konservatuvar okuyan Zeyno Karadağlı, sosyal medyada da epey aktif.