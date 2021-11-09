Tamer Karadağlı’nın kızı büyüdü! Zeyno Karadağlı’nın son halini görenler gözlerine inanamadı! Babasının burnundan düşmüş

2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile yıldızı parlayan Tamer Karadağlı son olarak Savaşçı dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncu o yıllarda Arzu Balkan ile evlenmişti. 2006 yılında da çiftin Zeyno adında kızları olmuştu. Tamer Karadağlı'nın kızı ile bebekken çektiği fotoğrafı Zeyno Karadağlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile birlikte yeniden gündeme geldi.