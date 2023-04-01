RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu

Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu

Pınar Altuğ ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya icra şoku... Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ev sahibiyle papaz oldu ortalık karıştı. Evinin kirasını eksik yatıran Tamer Karadağlı'nın ev sahibi hemen makhemede aldı soluğu. Sonrasında bakın neler oldu neler.

01.04.2023 13:33 - Son Güncelleme: 01.04.2023 13:33
Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

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Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Tamer Karadağlı ev sahibiyle karşı karşıya geldi.

Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncunun Göktürk'teki lüks bir sitede yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'ne dava açıldı.

Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu

Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı ünlü aktör hakkında kiralarını eksik ödediği gerekçesiyle icra takibi de başlattı.

Tamer Karadağlı’nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu

Ev sahibi açtığı davada Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığı da ifade edildi.

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