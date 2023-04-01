Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayandı! Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı kirayı eksik yatırınca ev sahibiyle papaz oldu
Pınar Altuğ ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya icra şoku... Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ev sahibiyle papaz oldu ortalık karıştı. Evinin kirasını eksik yatıran Tamer Karadağlı'nın ev sahibi hemen makhemede aldı soluğu. Sonrasında bakın neler oldu neler.
01.04.2023 13:33 - Son Güncelleme: 01.04.2023 13:33
Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın ev sahibiyle sorunlar yaşadığı ve tarafların mahkemelik olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...
Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile milyonların beğenisini kazanan Tamer Karadağlı ev sahibiyle karşı karşıya geldi.