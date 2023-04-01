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Haberler Magazin Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

Çetin Tekindor, Gözde Kansu, İrem Altuğ, Mert Ramazan Demir, Cansu Fırıncı, Afra Saraçoğlu, Beril Bozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yolun devam ederken bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Gözler, devamlı yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'e çevrilirken, dizinin aşıkları gerçekte de sevgili olduğu ve paylaşan bir fotoğrafın aşkın kanıtı olduğu iddia edildi. Peki kim bu aşıklar?

01.04.2023 13:12 - Son Güncelleme: 01.04.2023 13:12
Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

Yalı Çapkını ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

İddianın odağında ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya attığı mesajlar ifşa olan, dizinin Yusuf'u Umut Gezer var.

Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

Sibil Çetinkaya, dün bir takipçisinin kendisine yazdığı 'bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum' ve 'nazarlar değmesin' mesajlarını hikâyesinde paylaşmıştı.

Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

Yaptığı paylaşıma 'Hâlâ bir umut var' notunu yazarak kuzeni Derev Clara'yı etiketleyen fenomenin bu takipçisinin ise Umut Gezer olduğu iddia edilmişti. Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Sibil Çetinkaya'dan ise çok geçmeden açıklama gelmişti. Umut Gezer'i kendisine mesaj atan takipçilerinden biri olduğunu zanneden Sibil Çetinkaya, mesajları bu nedenle rahatlıkla paylaştığını söylemişti.

Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

Bu Umut Gezer hakkında bir aşk iddiası ortaya atıldı.

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