Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı
Çetin Tekindor, Gözde Kansu, İrem Altuğ, Mert Ramazan Demir, Cansu Fırıncı, Afra Saraçoğlu, Beril Bozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yolun devam ederken bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Gözler, devamlı yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'e çevrilirken, dizinin aşıkları gerçekte de sevgili olduğu ve paylaşan bir fotoğrafın aşkın kanıtı olduğu iddia edildi. Peki kim bu aşıklar?
01.04.2023 13:12 - Son Güncelleme: 01.04.2023 13:12
Yaptığı paylaşıma 'Hâlâ bir umut var' notunu yazarak kuzeni Derev Clara'yı etiketleyen fenomenin bu takipçisinin ise Umut Gezer olduğu iddia edilmişti. Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Sibil Çetinkaya'dan ise çok geçmeden açıklama gelmişti. Umut Gezer'i kendisine mesaj atan takipçilerinden biri olduğunu zanneden Sibil Çetinkaya, mesajları bu nedenle rahatlıkla paylaştığını söylemişti.