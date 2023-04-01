Yalı Çapkını’ndan aşk çıktı dizinin aşıkları gerçekte de sevgili oldu! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir derken asıl bomba patladı

Yaptığı paylaşıma 'Hâlâ bir umut var' notunu yazarak kuzeni Derev Clara'yı etiketleyen fenomenin bu takipçisinin ise Umut Gezer olduğu iddia edilmişti. Paylaşımı kısa bir süre sonra kaldıran Sibil Çetinkaya'dan ise çok geçmeden açıklama gelmişti. Umut Gezer'i kendisine mesaj atan takipçilerinden biri olduğunu zanneden Sibil Çetinkaya, mesajları bu nedenle rahatlıkla paylaştığını söylemişti.