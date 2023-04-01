RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı "Yesun onu ninesi" Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı

Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı "Yesun onu ninesi" Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, bu kez dünyalar tatlısı Eliz ve Burak'ı paylaştı.

01.04.2023 14:23 - Son Güncelleme: 01.04.2023 14:23
Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı Yesun onu ninesi Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.

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Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı Yesun onu ninesi Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı Yesun onu ninesi Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı Yesun onu ninesi Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı Yesun onu ninesi Eşi Alişan’ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem olmuştu.

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