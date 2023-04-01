Buse Varol paylaştı sosyal medya yıkıldı "Yesun onu ninesi" Eşi Alişan'ın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilen Buse kızı ve oğlunu paylaştı
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, bu kez dünyalar tatlısı Eliz ve Burak'ı paylaştı.
01.04.2023 14:23 - Son Güncelleme: 01.04.2023 14:23